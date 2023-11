Rachid Meziane après la large victoire en Azerbaïdjan: "pour évacuer les mauvaises ondes"

Battues par la Pologne (62-67) à domicile mercredi en ouverture, les joueuses belges ont corrigé l'Azerbaïdjan (28-136) pour s'offrir la plus large victoire dans l'histoire de la Belgique. "L'objectif était triple, gagner bien sûr, avec un écart conséquent parce qu'après la défaite contre les Polonaises, l'average peut prendre une importance désormais, et troisièmement faire participer tout le monde. Ce fut le cas et chacune a eu en outre un impact sur le jeu", a analysé Rachid Meziane pour l'Agence BELGA.

La fenêtre internationale s'achève sur une meilleure note que mercredi et les prochaines rencontres de qualifications sont prévues dans un an seulement, d'abord face à la Lituanie (le 7 novembre 2024, puis trois jours plus tard en Pologne), quatrième équipe du groupe. "Une équipe en remodelage avec un gros secteur intérieur. Je ne sais pas si la différence d'écart entre ce que la Lituanie a mis à l'Azerbaïdjan (+37) et nous (+108) comptera, mais pour l'instant notre premier rival est la Pologne, qui a, contre nous, joué un excellent match, je veux le souligner également, même si nous, nous sommes passés à côté aussi."

Les huit vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour l'Euro 2025 coorganisé par la Grèce, l'Allemagne, la Tchéquie et l'Italie. Les Belgian Cats, tenantes du titre, visent une cinquième qualification consécutive.