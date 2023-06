Rachid Méziane considère "légitime" de placer la Belgique parmi les favoris à l'Euro

"On est prêt à démarrer l'Euro, mais cette équipe va encore progresser au fil du tournoi. Maintenant il y a encore des leviers sur lesquels il va falloir travailler, dans la constance surtout", a analysé le coach de Villeneuve d'Ascq samedi à Louvain à l'issue de l'ultime rencontre de préparation des Belgian Cats remportée 89 à 81 face à la Chine. "Les moindres détails vont compter, un relâchement dans la concentration ou parfois un peu de naïveté peuvent se payer cash. Là-dessus on doit progresser. On sait compter sur un jeu rapide, très efficace. C'est notre style. On peut être efficace en mettant le ballon à l'intérieur aussi. Défensivement, c'est vraiment une question de concentration. Prendre plus soin du ballon aussi et réguler le tempo pour éviter de donner des munitions à l'adversaire. Mais c'est la caractéristique d'une équipe jeune qui fait des erreurs à cause de l'inexpérience".

Cela n'empêche pas Rachid Méziane de se projeter sur un Euro où il place la Belgique parmi les favoris. "C'est légitime d'arriver dans cet état d'esprit. Il faut garder la raison et rester humble, mais après deux médailles de bronze, cette équipe joue avec des éléments qui arrivent à pleine maturité. Je trouve que c'est légitime de considérer que l'on va aller pour ça", a ajouté le technicien français qui s'est voulu rassurant sur l'état de forme d'Emma Meesseman, préservée quelque peu lors du tournoi en Espagne et sur la blessure au coude de Kyara Linskens (victime d'un gros hématome et mise aussi au repos contre l'Espagne en préparation la semaine dernière).