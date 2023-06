Rachid Meziane demande aux Cats "plus de rigueur en défense, elles en sont capables"

Même s'il retenait aussi la première place du groupe et un accès direct en quarts de finale, Rachid Meziane insistait sur les points à corriger avant le premier match couperet du tournoi jeudi. "L'essentiel est là. On voit que l'on marque encore 72 points avec seulement 35% de réussite au tir à trois points (6/17) alors que c'est notre point fort, cela veut dire que l'on est capable d'augmenter notre capital offensif", a analysé le sélectionneur français des Belgian Cats.

"A nous de travailler, autour de sessions vidéos aussi, pour faire progresser cette équipe. On a vu que les stops défensifs contre l'Italie et quelques moments d'euphorie en fin de match avec de la vitesse et deux trois points dans le dernier quart ont permis de faire le trou. Mais c'est surtout la défense avec les stops et les deuxièmes chances que l'on ne laisse pas à l'adversaire qui nous permettent d'émerger. Cette solidité défensive, c'est le projet que l'on a avec cette équipe depuis que j'ai pris le relais en novembre", a expliqué Rachid Meziane qui avait succédé à son compatriote Valery Demory dont il était l'adjoint depuis un an.

"On a vu contre l'Italie qu'au niveau international, quand on laisse des espaces et le temps à l'adversaire, il met les paniers. Il va falloir être encore plus rigoureux, mais l'équipe en a les moyens."

Seule la France, pas dominante sur ces trois matches, et la Belgique ont gagné leurs trois matches. L'Espagne et la Serbie ont mordu la poussière pour passer la phase de groupe et la Turquie et la Lettonie sont éliminées. Le niveau de l'Euro, avec un plateau de seulement 12 équipes, est "très relevé et homogène", a souligné encore Rachid Meziane.