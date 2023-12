Rachid Meziane, mentor des Belgian Cats championnes d'Europe, est le Coach de l'année

Meziane, qui était absent tandis que son club français de Villeneuve d'Ascq jouait dimanche, a réuni 653 points autour de son nom. Il a devancé Kenny De Ketele, coach des élites et des espoirs de cyclisme sur piste (371) et l'entraîneur néerlandais du club de football de l'Antwerp Mark van Bommel (334).

Le coach des Cats succède au palmarès à Roger Lespagnard l'entraîneur d'athlétisme qui a mené Nafi Thiam à ses plus beaux succès. Il est le troisième entraîneur étranger à obtenir ce prix depuis 2018, date à partir de laquelle il n'était plus réservé aux Belges. L'Espagnol Roberto Martinez (football) en 2018 et le Néo-Zélandais Shane McLeod (hockey) en 2019 et 2021 l'avaient précédé. Le Français est aussi le 2e coach des Belgian Cats a avoir été distingué après Philip Mestdagh en 2020.