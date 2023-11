Rachid Méziane prolongé jusqu'en 2028: "Une volonté mutuelle de poursuivre l'aventure"

Entraîneur principal depuis novembre 2022 et le licenciement de Valéry Demory dont il était l'assistant, Méziane a mené la Belgique au sacre européen l'été dernier. "Nous voulions continuer ensemble sur le long terme. Nous savons qu'une période de transition arrive et il faudra la gérer avec des jeunes qui devront intégrer l'équipe. Nous voulons obtenir des résultats au haut niveau le plus haut niveau le plus longtemps possible."

La Belgique se prépare actuellement pour son premier match de qualification pour l'Euro 2025 contre la Pologne mercredi à 20h30 à la Lotto Arena. Dimanche, elles se rendront en Azerbaïdjan à 11h00 heure belge. La Lituanie est la quatrième équipe du groupe C.