Rachid Meziane retient l'attitude des Belgian Cats pendant, mais aussi après la rencontre

"Je suis coach, mais je vais vous dire quelque chose. Bien entendu, on fait des choix, qu'il y a des plans de jeu que l'on essaie de respecter et après, il y a des ajustements. Mais l'humain est toujours plus fort que la tactique quand les joueuses sur le terrain mettent autant de coeur et autant d'agressivité. Et dans la mesure où elles sont capables de décupler l'intensité et la force dans ce qu'elles font, cela permet de gagner des matches. Je suis fier de le faire avec mon groupe", a commenté Rachid Meziane qui a rendu hommage à son effectif, saluant aussi leur comportement au coup de sifflet final.

"Vous avez pu constater qu'après la victoire contre le Japon pour se qualifier pour les quarts, on a célébré ça ostensiblement comme si on avait gagné une médaille parce qu'on revenait de l'enfer. Je trouve que l'attitude aujourd'hui, là elle est bonne. On célèbre, mais on célèbre avec beaucoup de mesure parce que je pense qu'on a déjà la tête en demi-finale".