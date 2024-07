Rachid Meziane satisfait de la préparation de ses troupes: "L'équipe a progressé"

"On ne pouvait pas espérer grand-chose de mieux", a-t-il d'emblée lancé, au regard des six succès en autant de matchs. "Il y a beaucoup de motifs de satisfaction car j'ai vu l'équipe progresser pour redevenir ce qu'elle est, tant offensivement que défensivement", a précisé le technicien français, qui aurait malgré tout bien voulu disposer de Julie Allemand et Julie Vanloo plus rapidement. Celles-ci désormais revenues, la première de blessure et la seconde de WNBA, les Cats sont au complet et fin prêtes.

De retour de Washington, Julie Vanloo a bénéficié de quelques jours de repos afin de revenir "avec une fraîcheur mentale nécessaire pour elle et pour nous", a expliqué le T1. "Les feux sont plutôt au vert pour les deux Julie. Il nous reste quelques entraînements. Il faudra répondre présent le jour J."