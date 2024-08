Rachid Meziane souhaitait jouer la France en demi-finales: "Ce sera une fête du basket"

"Vivre les Jeux Olympiques et jouer la France dans une Arena de Bercy où j'espère que le public sera partagé entre les Belges et les Français, ça peut être une vraie fête du basket", avait confié le mentor de la Belgique à l'issue du duel contre les Espagnoles dans l'après-midi.

"De toute façon, l'équipe qui sera la meilleure vendredi va gagner. Il faudra que l'on soit la meilleure version de nous-même si on veut aller chercher ce pourquoi on est venu : une finale. Quoi qu'il en soit, il y a encore deux matches à jouer. J'espère que l'on va rester concentré sur ce que l'on a à faire. Et en même temps savourer cela comme il se doit, parce que c'est historique. On est champion d'Europe, on fait partie du top 4 mondial sur le tournoi, par définition, par excellence du sport. On est heureux", a commenté encore Rachid Meziane qui sait que la tâche sera rude.

La France aussi rumine sa revanche face aux Belgian Cats depuis leur élimination en demi-finales de l'Euro il y a un an à Ljubljana. "Ce sera très physique, même si pour l'instant la France est plus performante avec sa traction arrière. Elle a une profondeur de banc de grande qualité et sur un match ça peut jouer."

L'autre demi-finale opposera l'Australie au vainqueur du dernier quart entre les États-Unis et le Nigeria.