Rachid Meziane veut que son équipe retrouve son vrai visage pour défier les Américaines

Lundi, les Cats, permissives en défense, sans idées à la création et maladroites au tir, sont passées à côté de leur entame de tournoi, s'inclinant logiquement devant une solide équipe d'Allemagne (83-69). "L'Allemagne a peut-être joué son meilleur match depuis longtemps et nous c'est l'inverse, on a pas été bons le jour J. Certains sportifs n'ont pas cette chance de pouvoir se reprendre et sont directement éliminés des Jeux. Nous avons la chance de pouvoir encore redresser la situation, à nous de la saisir", a dit Rachid Meziane mardi en conférence de presse à Courtrai, à l'hôtel des Belges.

Le Team USA au féminin n'a plus perdu la moindre rencontre olympique depuis 1992 et les Jeux de Barcelone. Depuis lors, leur bilan est immaculé avec 55 victoires en autant de matchs, dont celle de lundi acquise en surclassement contre le Japon dans une véritable opposition de styles.

L'équipe belge, sur le toit de l'Europe il y a près d'un an, a déjà frôlé l'exploit contre les Américaines, s'inclinant de deux points sur la sirène (79-81) lors du tournoi qualificatif à Anvers début février.

"On va tirer profit de ces deux journées pour bien récupérer et réajuster certaines choses. On a déjà montré que nous étions capables de le faire, à nous de nous remettre dans les mêmes conditions et de jouer avec ambition", a ajouté le Français. "On va tenter de les surprendre mais il faudra retrouver les caractéristiques qui font notre force."