Rachid Meziane veut revenir des Jeux de Paris avec une médaille

En tant qu'assistant au sein de l'équipe nationale française, l'entraîneur a participé aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro (2016) et de Tokyo (JO de 2020 organisés en 2021). Au Japon, il a même décroché la médaille de bronze avec "Les Bleues", l'équipe de France féminine de basket-ball. "Ce sera mes troisièmes Jeux olympiques," confirme le Français. Qui plus est, ceux-ci se dérouleront dans son pays natal.

"Nous avons le sentiment du devoir accompli. Nous avons un groupe fantastique. Nous devions cette qualification au public fantastique du Sportpaleis. Contre les Etats-Unis, nous avons fait montre de combativité et de solidarité. Et aujourd'hui, c'est la qualification, même si nous avons eu besoin d'une période d'adaptation avant la pause. Le Sénégal jouait aussi une finale pour la qualification."

Le coach français ne cache pas ses ambitions pour les Jeux de Paris. "Quand on participe à ce genre de compétition, on ne joue que pour une chose: une médaille. On ne va pas aller à Paris en spectateurs. La route est bien sûr encore longue et nous ne sommes pas la seule équipe à vouloir rentrer avec une médaille autour du cou."

"Dimanche, nous voulons terminer le tournoi de qualification en beauté contre le Nigeria", conclut l'entraîneur de l'année, qui fêtera samedi ses 44 ans.