Rachid Meziane voit son groupe "déterminé, motivé et convaincu" sur la route de Paris 2024

Les Belges avaient terminé les JO 2020 à la 7e place restant sur une douloureuse défaite en quarts de finale face au Japon, qui ira lui jusqu'en finale. C'est pour effacer cette déception et surfer sur leur titre de championnes d'Europe conquis à Ljubljana en juin dernier, que les Belges veulent aller à Lille d'abord où se déroulera la phase de poules et à Paris ensuite (pour les quarts de finale) où les JO se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Dans un groupe avec les États-Unis, championnes olympiques et championnes du monde en titre, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, et le Nigeria, champion d'Afrique, les Belgian Cats doivent terminer parmi les trois meilleurs en comptant les Américaines, déjà qualifiées cependant grâce à leur titre mondial en 2022 à Sydney, pour renouveler leur expérience de Tokyo durant l'été 2021.

La tâche ne s'annonce pas forcément comme allant de soi. Il faudra laisser une équipe africaine derrière pour les joueuses de Rachid Meziane, le sélectionneur français des Belgian Cats: "Nous sommes en mission, avec motivation, détermination et conviction pour aller chercher une qualification pour les JO. On est plus que prêt, on est excité à l'idée de relever le défi. Il faudra laisser une équipe derrière nous, mais pas les États-Unis. Ce sont trois formations de même style, très fortes en défense, athlétiques. Les joueuses performent dans leur championnat respectif, les meilleurs en Europe comme la Turquie, la France ou encore l'Espagne. A nous de capitaliser sur cet état de forme." Et ce même si les Belgian Cats devaient se passer de Kyara Linskens, victime d'une entorse il y a quinze jours et incertaine pour le tournoi.