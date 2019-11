Racing 92: mis à pied, Nakarawa "manque" au Racing, admet Travers

Le deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa, mis à pied pour être rentré de vacances deux semaines plus tard que prévu, "manque" au Racing 92, a admis l'entraîneur principal Laurent Travers avant les débuts du club en Coupe d'Europe face aux Saracens.

"Il nous manque depuis le début puisqu'il n'est pas là", a déclaré le directeur du rugby à propos de l'international fidjien (31 ans, 61 sélections), convoqué le 22 novembre pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.

Rentré au pays pour deux semaines de vacances après la Coupe du monde au Japon, Nakarawa, qui a joué l'intégralité des quatre matches des Fidji en phase de poule, s'est accordé deux semaines de liberté supplémentaire avant de rentrer en France en début de semaine, poussant le club des Hauts-de-Seine à engager une procédure disciplinaire à son encontre.

"Leone nous manque. Mais il manque comme François Trinh-Duc, qui est blessé, nous manque, comme Bernard le Roux, qui est blessé, nous manque, etc. Après, il y a des règles, que ce soit dans un jeu de société, une entreprise ou une équipe. Et ce qui est important, c'est que tout le monde respecte ces règles", a déclaré Travers à propos de ce joueur-clé des Ciel et blanc, élu meilleur joueur de la Coupe d'Europe 2018 et co-meilleur passeur après contact (avec le Toulousain Sofiane Guitoune) lors de l'édition 2019.

Selon Midi Olympique, Nakarawa est retourné aux Fidji en attendant son entretien. "Vous en savez plus que nous", a dit Travers, interrogé sur cet aller-retour. "Quand on est mis à pied, la personne, que ce soit dans le monde sportif ou de l'entreprise, n'a pas accès à l'enceinte. A partir de ce moment-là, Leone, il est libre de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas cherché à savoir s'il était reparti ou pas. Moi, ça ne me regarde pas".

Sans Nakarawa, le Racing 92 joue déjà sa survie en Coupe d'Europe dimanche à l'Arena face aux Saracens 92, tenants du titre qui l'avaient battu en finale de l'édition 2016.