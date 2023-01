Racing-Watducks et Léopold-Amicale Anderlecht en finales de hockey en salle

(Belga) Le Léopold, tenant du titre, et l'Amicale Anderlecht, vainqueurs de leur demi-finale des play-offs messieurs du championnat de Belgique de hockey en salle, samedi au Belleheide Center de Roosdaal, seront opposés pour leur 2e finale consécutive dimanche pour le titre. Chez les dames, le Racing tentera de décrocher face au Waterloo Ducks le 2e titre de son histoire en salle après celui de 2022, déjà acquis aux dépens des Brabançonnes, sacrées 3 fois consécutivement entre 2018 et 2020, celui de 2021 ayant été annulé en raison de la pandémie.

En demi-finales messieurs, le Léopold, vainqueur de la phase régulière du championnat, s'est facilement imposé 7-2 face à l'Orée. De leur côté, les Anderlechtois de l'Amicale, finalistes malheureux en 2020 et 2022, ont connu plus de difficultés face au White Star, ne s'imposant que d'un petit but d'écart: 4-3. Chez les dames, la finale de dimanche opposera le Racing au Waterloo Ducks, comme en février 2022 lorsque les Uccloises avaient conquis leur 1er sacre 3-2 face aux triples tenantes du titre de l'époque. En demies, les Uccloises ont écarté leurs consœurs du Wellington 2-1 aux shoot-outs alors que les 2 équipes s'étaient quittées sur un partage 2-2 au terme des 40 minutes réglementaires, tandis que les Brabançonnes ont pris la mesure de l'Antwerp par 3-1. La finale féminine aura lieu dimanche dès 13h00, alors que le titre masculin se jouera à partir de 16h40. Entre-temps, la finale de Coupe du monde des Red Lions contre l'Allemagne sera diffusée sur grand écran dans les installations du Belleheide Center de Roosdaal.