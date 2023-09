Rani Rosius 7e du 100 m, remporté par Elaine Thompson-Herah en 10.84

Comme en 2016 et 2017, la victoire est revenue à la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, championne olympique, en 10.84, son meilleur chrono de la saison. Elle a devancé sa compatriote Natasha Morrison, 2e en 10.95, et la Britannique Dina Asher-Smith, 7e sur 100 et 200 m à Budapest, 3e en 10.97.