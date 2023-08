Rani Rosius euphorique après sa qualification et son chrono sur 100m: "Que du plaisir"

Rani Rosius était peut-être l'athlète la plus euphorique dimanche dans la session matinale de la deuxième journée des championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Elle rayonnait et ne pouvait se contenir après avoir appris qu'elle disputerait lundi soir les demi-finales du 100m féminin. "Une petite Belge de 23 ans en demi-finales des championnats du monde! C'est très chouette!"

La Limbourgeoise n'avait plus couru en compétition depuis le 23 juin est sa déchirure de 7 centimètres aux ischios en Pologne. Rétablie juste à temps, elle a tout simplement battu son record personnel dans la 3e série de la course reine de l'athlétisme en 11.18 secondes, malgré un vent défavorable de -0,4m/s.

"A l'entraînement cela allait bien. Je pensais bien courir mais pas aussi bien. Pendant la course je me disais vas-y, vas-y et cela a réussi. Aucune idée de ce que je vais pouvoir faire demain (lundi en demi-finales). J'ai couru ici sans attente et j'aurai encore moins à perdre demain. Ce n'est que du plaisir."