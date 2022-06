Rani Rosius gagne à Tilburg sans briller

(Belga) Rani Rosius a remporté le 100m du T-meeting, lundi, à Tilburg, aux Pays-Bas. Son chrono en finale, 11.64, n'était pas vraiment brillant.

Rosius avait été plus rapide en séries, avec un chrono de 11.57. Son meilleur chrono de la saison est de 11.40, mais il avait été obtenu à Nairobi, en altitude. Son record personnel est fixé à 11.33. Elle a besoin de courir en 11.24 pour se qualifier à l'Euro de Munich et de 11.15 pour les Mondiaux d'Eugene. Elle peut aussi se qualifier pour les Mondiaux via le classement mondial, où elle occupe actuellement la 45e place. Le top-48 accède décroche son ticket pour Eugene. (Belga)