Rani Rosius, Thomas Carmoy et 4x400m mixte offrent trois nouvelles médailles à la Belgique

Rani Rosius (100 m), Thomas Carmoy (saut en hauteur) et le relais 4x400m mixte belge se sont classés parmi les trois premiers de l'ensemble des trois divisions des Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes organisés cette semaine dans le cadre des Jeux Européens, à Chrozow en Pologne. Les athlètes rentreront donc chez eux avec une médaille officielle. Leurs médailles compteront également dans le classement des médailles des Jeux européens.

Dans le 100 m, Rani Rosius a réalisé un temps de 11.20, égalant ainsi son record personnel. Cela lui a valu une médaille d'argent. Au saut en hauteur, Thomas Carmoy a amélioré son record personnel (en plein air) de deux centimètres pour le porter à 2m29. Cela lui vaut également une médaille d'argent. Le relais mixte belge du 4x400 m, composé de Jonathan Sacoor, Camille Laus, Dylan Borlée et Cynthia Bolingo, a réalisé un temps de 3:12.97, le troisième chrono belge de tous les temps. Cela leur a valu une médaille de bronze.

La Belgique, 14e au classement par pays et reléguée en deuxième division, termine 21e au classement par pays du tournoi d'athlétisme avec deux médailles d'argent et une de bronze. L'Italie termine en tête avec sept médailles d'or, cinq d'argent et trois de bronze.