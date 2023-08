Raoul Ehren: "On est là où on voulait être, et très impatients"

Le coach des Red Panthers est extrêmement satisfait après la phase de poules, lors de laquelle la Belgique a réalisé trois prestations convaincantes, dans des registres différents.

"Il y avait beaucoup de pression pour le dernier match face à l'Espagne, mais nous avons livré une excellente prestation", se félicitait mercredi le technicien néerlandais. "On aurait dû davantage creuser l'écart au score avant la pause, mais on savait que l'Espagne allait devoir prendre des risques et que des espaces allaient donc s'offrir à nous, une situation qui convient bien à nos qualités de vitesse et de créativité. Ca a été l'une de nos meilleures prestations depuis que je suis à la tête de l'équipe, les statistiques le montrent également. On a accumulé de la confiance, maintenant, on est concentrés sur l'Allemagne, contre qui les derniers matchs ont été très serrés."