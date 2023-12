Record d'affluence pour les Belgian Cats qui recevront les Etats-Unis à guichets fermés

Il s'agit là d'un record d'affluence pour un événement sportif exclusivement féminin en Belgique. Le précédent record en la matière avait été établi en finale de la Coupe de Belgique de football, lorsque le stade de Sclessin avait vu 9.027 spectateurs assister à la victoire du Standard Femina contre Genk (3-0) le 18 mai 2023.

C'est aussi un nouveau record pour le basket tous genres confondus, puisqu'il n'y a jamais eu plus que 17.250 spectateurs rassemblés pour observer la balle orange, à l'occasion de la Night of the Giants organisée elle aussi à Anvers le 23 mars 2018. Le Sportpaleis accueille par ailleurs régulièrement plus de 10.000 personnes lors des finales de la Coupe de Belgique de volley, qui font se succéder les matches masculin et féminin. Elles en avaient rassemblé quelque 12.000 en 2019.17.250 spectateurs.