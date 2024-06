Record personnel pour Sarah Dumont sur 100m libre à Rome

Un peu plus tôt dans son programme matinal, Sarah Dumont a nagé en 1:01.00 sur 100m papillon, elle qui a déjà parcouru la longueur de bassin en 59.87. Elle a pris le 21e chrono sur les 66 engagées.

Vendredi à l'Euro de Belgrade, Roos Vanotterdijk, titrée, avait amélioré son record de Belgique sur 100m papillon le portant à 57.47.

Troisième Belge engagé à Rome samedi, Lucas Henveaux a nagé son 100m libre en 50.14, au-dessus de son record personnel (49.52). Il termine 36e sur les 101 engagés et n'ira pas non plus en finale en soirée.

Logan Vanhuys est aussi dans la capitale italienne. Il va tenter dimanche, via le 1.500m libre, de réussir le temps limite (15:00.99, et disputer l'épreuve à Paris), pour espérer disputer le 10km en eau libre des JO.