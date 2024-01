Record personnel sur 800m pour Eliott Crestan qui valide son billet pour les Mondiaux

Naomi Van den Broeck l'a emporté en 52.85 sur 400m, son meilleur temps de la saison aussi, la limite pour Glasgow étant de 51.60.

Zita Goossens a elle pris la 4e place à la hauteur avec une barre franchie à 1m77 dans un concours remporté par la Grecque Tatiana Gusin (1m85). La limite pour la hauteur est fixée à 1m98.

Neuf athlètes ont en théorie validé jusqu'ici leur participation pour les Mondiaux en Écosse : Julien Watrin (400m), Tibo De Smet et Eliott Crestan (800m), Elie Bacari et Yanla Ndjip-Nyemeck (60m haies), Delphine Nkansa et Rani Rosius (60m), ainsi que Noor Vidts, tenante du titre au pentathlon. Les Belgian Cheetahs et les Belgian Tornados pourront aussi disputer le 4x400 m en Écosse.