Red Dragons - Les Red Dragons remportent largement leur dernier match face à la Lettonie

(Belga) Les volleyeurs belges ont remporté leur sixième et dernier match de groupe dans l'European Golden League, samedi à Daugavpils, en Lettonie. Les Red Dragons (FIVB 28) ont battu la Lettonie (FIVB 54), 0-3. Déjà plus éligibles pour le Final Four, les Belges ont remporté les 3 sets sur le score de 20-25, 23-25 et 19-25.

Fin mai, la Belgique a débuté son tournoi à Alost avec une victoire 3-0 contre les Lettons, pour le premier match d'Emanuele Zanini en tant qu'entraîneur des Red Dragons. L'expérimenté Italien a été nommé en janvier à la tête de l'équipe nationale. Depuis la victoire face à Lettonie, cependant, les Dragons ont subi quatre défaites contre la République tchèque et l'Estonie. La République tchèque a remporté le groupe avec 18 points et participera au Final Four en Croatie. Elle s'est imposée samedi par forfait 3-0 face aux Estoniens, qui n'ont pas figuré à cause de plusieurs cas de Covid. L'Estonie est deuxième avec 11 points et la Belgique suit avec 6 points. La Lettonie est dernière avec 1 point. (Belga)