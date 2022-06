Red Dragons - Quatrième défaite pour les Red Dragons, battus par la Tchéquie

(Belga) La Belgique (FIVB 26) s'est inclinée 1-3 (19-25, 25-19, 20-25, 19-25) face à la Tchéquie (FIVB 30) dans son 5e match de groupe en European Golden League de volley messieurs, mercredi à Courtrai.

C'est la 4e défaite en cinq rencontres pour les Red Dragons, qui avaient entamé leur tournoi par un succès 3-0 face à la Lettonie (FIVB 49) avant de s'incliner 3-0 en Tchéquie (FIVB 30). Les Belges se sont ensuite inclinés deux fois contre l'Estonie (FIVB 48), 3-1 en déplacement et 0-3 dimanche dernier. La Belgique jouera son dernier match dimanche en Lettonie. Au terme des six journées, le premier de chacun des trois groupes sera qualifié pour le Final Four en Croatie, qualifiée d'office. Si la Croatie gagne sa poule, le meilleur deuxième sera aussi de la partie. La Golden League, organisée par la Confédération européenne de volley (CEV), a été remportée en 2021 par la Turquie à l'occasion d'un Final Four organisé à Courtrai, où les Belges avaient pris la 4e place. Cette compétition annuelle regroupe cette fois onze nations continentales en l'absence du Belarus, suspendu (Belga)