Red Lions et Red Panthers remportent leur 2e match de rang à Valence

Les champions olympiques, 2e mondiaux, ont battu 4-1 la France (FIH-9), grâce à un doublé de Tanguy Cosyns et à deux autres buts de Tom Boon et Thibeau Stockbroekx. L'équipe dirigée par Michel van den Heuvel avait déjà pris la mesure 7-2 de l'Inde (FIH-3) samedi dans son match d'ouverture de ce tournoi amical servant de préparation pour le qualificatif olympique de janvier prochain, sur le même terrain de Valence. En tête du tournoi avec 6 points, les Belges clôtureront leur semaine de préparation face à leurs 2 principaux poursuivants. Mardi face à l'Espagne (FIH-8), qui compte 3 unités, et jeudi contre l'Allemagne (FIH-5), 2e au classement avec 4 points.

Les Red Panthers, qui termineront l'année à la 4e place au classement de la FIH, ont quant à elles infligé une 2e défaite de rang 5-3 aux Irlandaises (FIH-13), après avoir déjà battu 2-1 l'Inde (FIH-6) samedi. Les buteuses du jour ont été Stephanie Vandenborre, Louise Versavel, Vanessa Blockmans, Ambre Ballenghien et Justine Rasir. Elles aussi invaincues et 1res au classement du tournoi devant l'Allemagne et l'Espagne, toutes deux avec 4 points, joueront encore mercredi face au pays hôte (FIH-8) et vendredi contre les Allemandes (FIH-5).