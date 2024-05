Relais de la flamme olympique: Estanguet salue "la ferveur" autour de l'événement

"On est très heureux de voir l'engouement et la ferveur autour de ce relais olympique", a commenté le président du comité d'organisation (Cojo) en marge de la présentation du podium des Jeux au siège du Cojo à Saint-Denis.

"On espérait un tel engouement mais on en était pas du tout sûr", a-t-il reconnu. Le ministère des Sports et des JO, interrogé par l'AFP, a fait état de son côté d'une affluence supérieure, de l'ordre de 15 à 20%, à ce à quoi il s'attendait.

Interrogé sur l'étape du relais annulée par les autorités en Nouvelle-Calédonie, en proie à de violentes émeutes au cours des derniers jours, Tony Estanguet a d'abord dit "son soutien" aux "victimes" et à "ceux qui souffrent", estimant que "la priorité n'était pas l'accueil du relais de la flamme mais de retrouver de la sérénité".

"Il est hors de question de rajouter une difficulté supplémentaire donc on comprend tout à fait cette décision", a-t-il ajouté. Cette étape en Nouvelle-Calédonie, prévue le 11 juin dans le cadre d'un parcours en outremer ne sera pas remplacée par une autre étape, a précisé le triple champion olympique, qui s'envolera de son côté dans les prochaines heures pour la Polynésie. Tahiti accueillera en effet cet été l'épreuve olympique de surf.