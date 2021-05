Relais Mondiaux - Le relais mixte belge 4e en finale des Relais mondiaux

(Belga) Le relais mixte belge a échoué au pied du podium, dimanche soir, en finale des Relais mondiaux qui se sont déroulés à Chorzow (Pol).

La première finale des World Relays a été celle des relais mixtes. Les Belges Dylan Borlée, Cynthia Bolingo, Camille Laus et Kevin Borlée, 2e de leur série de samedi et 5e temps des qualifiés (3:17.23), ont évolué au couloir 9. Après le premier relais de Dylan Borlée, 2e, Bolingo a transmis le témoin à Laus en 4e position. Kevin Borlée a terminé le travail en 4e position (3:17.92) après une dernière ligne droite en puissance. Le relais Italien a réalisé le meilleur temps de la finale (3:16.60) et a ainsi décroché le titre officieux de champion de monde de relais mixte 4 x 400 mètres. Le Brésil (3:07.54) et la République dominicaine (3:17.58) ont complété le podium.