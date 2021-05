Relais Mondiaux - Le relais mixte également finaliste: mission accomplie pour les athlètes belges

(Belga) Les relayeurs belges ont accompli leur mission, samedi, aux Relais Mondiaux qui se déroulent à Chorzow (Pol) le 1 et 2 mai. Les Belgian Cheetahs, Tornados et le relais mixte se sont qualifiés pour les finales de dimanche ainsi que pour les championnats du monde d'athlétisme de Eugene en 2022. Le relais mixte a en effet validé à son tour son ticket pour la finale, assurant au passage sa qualification pour les Mondiaux d'athlétisme 2022.

Les Belgian Cheetahs ont donné le ton, samedi soir, en se qualifiant pour la finale du 4 x 400 mètres féminin avec une autoritaire 2e place en série. Cynthia Bolingo (CABW), Imke Vervaet (RCG), Paulien Couckuyt (VAC) et Camille Laus (OEH) ont évolué en un temps de 3:28.27. Leur résultat leur a également ouvert les portes des Championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Eugene, aux Etats-Unis, en juillet 2022. Quelques minutes plus tard, les Belgian Tornados se qualifiaient également pour la finale des Relais Mondiaux de 4 x 400 mètres masculin. Dylan Borlée (OEH), Robin Vanderbemden (SER), Jonathan Sacoor (OEH) et Kevin Borlée (OEH), alignés samedi soir dans la 2e série, ont raté la 2e place de justesse, après un retour in extremis de Kevin Borlée sur le duo gagnant des Néerlandais (3:03.03) et des Sud-Africains (3:03.79). Les Tornados se sont qualifiés en finale avec leur temps de 3:04.01, 4e chrono des séries, un résultat qui leur vaut également une qualification aux Mondiaux 2022. Quatre athlètes des Belgian Tornados et Cheetahs, Jonathan Sacoor, Cynthia Bolingo, Camille Laus et Kevin Borlée, ont retrouvé la piste de Chorzow une deuxième fois pour les séries des relais mixtes. Les quatre athlètes belges se sont classés 2e en 3:17.23 de la 2e série derrière l'équipe italienne (3:16.51). Le temps des Belges, 5e des séries, leur a également ouvert les portes de la finale des relais mixtes de dimanche soir, ainsi que celles des championnats du monde d'Eugene. Les finales des Relais mondiaux se dérouleront dimanche 2 mai: 19h20 4 x 400 mètres relais mixtes - 20h26 4 x 400 mètres dames - 20h42 4 x 400 mètres hommes. (Belga)