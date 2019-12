Remco Evenepoel devient le plus jeune Sportif belge de l'année à moins de 20 ans

Remco Evenepoel ne cesse de battre des records de précocité. Samedi à Schelle, le coureur cycliste est devenu à moins de 20 ans - il les fêtera le 25 janvier prochain - Sportif belge de l'année 2019.

Il est le plus jeune lauréat de l'histoire au terme du 53e référendum organisé par Sportpress.be, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs. Il a devancé avec 825 points (84 premières places) deux autres coureurs cyclistes Victor Campenaerts (354), nouveau recordman de l'heure, et Wout van Aert (339) pour succéder au palmarès au joueur de football Eden Hazard. Jamais, trois athlètes représentant un même sport n'avaient composé le podium de ce référendum.

Après avoir survolé la catégorie juniors en 2018, avec à la clé titres européens et mondiaux en ligne et contre-la-montre, Evenepoel était directement passé cette année chez les professionnels sans s'arrêter dans la catégorie des Espoirs. Le Brabançon flamand avait décidé de se consacrer au cyclisme en avril 2017, après avoir renoncé à une carrière prometteuse de joueur de football où il fut international U15 et U16.

Il a continué à éblouir tous les suiveurs par son talent et son panache. Ils se sont traduit par un titre européen de contre-la-montre et un autre de vice-champion du monde dans cette spécialité, mais aussi des victoires dans la Clasica San Sebastian, la première classique du World Tour qu'il disputait, et au classement final du Tour de Belgique. Des performances dans l'absolu excellentes mais qui s'avèrent exceptionnelles pour un néo-pro et encore plus quand ledit coureur affiche 19 printemps au compteur.

Remco Evenepoel devient aussi le premier homme à remporter le titre Sportif de l'année après avoir été sacré Espoir, prix qu'il avait obtenu en 2018. Avant lui seule trois sportives avaient réalisé cette performance Kim Clijsters (Espoir en 1998 et Sportive entre 1999-2002, 2005 et entre 2009-2011), Kirsten Flipkens (Espoir en 2003 et Sportive en 2013) et Nafi Thiam (Espoir en 2013 et Sportive en 2014, 2016 et 2017).

Ce prix couronne une saison cycliste particulièrement riche dans notre pays qui a vu notamment le Grand Départ du Tour de France en juillet à Bruxelles à l'occasion du 50e anniversaire de la première des cinq victoires dans le Tour d'Eddy Merckx, le plus grand sportif belge de l'histoire. Certains voient en Remco Evenepoel un possible réel héritier.