Rémi Mazi rêve de participer aux Jeux paralympiques de Pékin en 2022 mais il a besoin d'une nouvelle prothèse

Rémi Mazi est skieur alpin paralympique. Sportif arlonais reconnu par la ligue handisport, il a 33 ans et exerce le métier de comptable. Son rêve: participer aux Jeux d’hiver paralympiques de Pékin l’année prochaine. Pour ce faire, il a besoin pour cela d’une nouvelle prothèse d’avant-bras gauche car celle qu’il possède est fissurée et n’est pas assez légère pour le sport.

Il y a quelques semaines, Remi a lancé une campagne de financement participatif. Sa prothèse coûte 5.000 euros. La campagne vient de se terminer, et à ce stade, il en a déjà récolté. "L'idée serait d'avoir une prothèse en carbone cette fois-ci, donc plus légère et beaucoup plus solide. J'ai lancé une campagne de financement il y a quelques mois et j'ai déjà récolté 80% de la somme voulue", nous explique-t-il.

Rémi Mazi se prépare intensivement depuis 4 ans. Il a renforcé ses entraînements et a déjà accompli certains des critères pour se qualifier et espère être repris dans la sélection nationale décidée par le comité paralympique belge en fin d’année.