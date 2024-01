Renversé en Pologne par Kedzierzyn Kozle, Roulers quitte la scène européenne

Roulers est passé par tous les sentiments ce mercredi soir en Ligue des Champions de volleyball. Malheureusement, battus 3-2 en Pologne par Kedzierzyn Kozle, les champions de Belgique, qui ont mené 0-2, sont éliminés de la scène européenne. Le score des sets a été le suivant: 22-25, 29-25, 27-25, 25-16 et 15-12.

Et tout commençait de la meilleure manière possible, Roulers mettant la main sur les deux premiers sets lors de son déplacement compliqué en Pologne : 22-25, 29-25.

La donne était simple pour Roulers ce mercredi soir à Kedzierzyn Kozle: une victoire assurait un avenir européen, une défaite signifiait une élimination pure et simple de toutes compétitions continentales.

Plus de la moitié du chemin était parcouru pour les Roulariens, mais c'était sans compter sur l'abnégation locale dans le troisième set. Les deux équipes se tenaient de près tout du long, mais ce sont finalement les Polonais qui, au bout du suspense, relançaient la rencontre : 27-25. De là, le château de cartes belge s'effritait et s'effondrait dans la quatrième manche, Kedzierzyn Kozle revenant à 2-2 (25-16).

Le cinquième et dernier set serait donc décisif et là aussi, les Polonais faisaient la course en tête tout du long, ne tremblant pas au moment de terminer le match (15-12).

Quatrième de la poule A, avec 6 points, derrière Ankara (16), Kedzierzyn-Kozle (8) et Olympiakos (6), Roulers n'est pas repêchée en Coupe CEV. L'an dernier, ce fut le cas et les Roulariens avaient atteint la finale, perdue face aux Italiens de Modène.