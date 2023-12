Reprise mitigée pour Tiger Woods au Hero World Challenge

Woods avait dû abandonner le Masters en avril en raison d'une douleur au pied qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale et sept mois de convalescence. De retour, il a bouclé son premier tour en 75 coups aux Bahamas, 3 au-dessus du par, après quatre birdies et cinq bogeys en plus d'un double bogey. Il était encore à -1 au début du trou 15, mais termine la journée à la 18e place sur 20.

La tête est partagée par les Américains Brian Harman et Tony Finau, 5 sous le par, talonnés par leur compatriote Jordan Spieth (-4).