Retin Obasohan parmi les 12 Belgian Lions face à la Grèce, Marlon Makwa quitte le groupe

(Belga) Libéré par son club de l'ASVEL Villeurbanne, mais absent du déplacement en Turquie vendredi, Retin Obasohan fait partie des douze Belgian Lions appelés à jouer contre la Grèce en soirée (20h30) à Mons-Hainaut, a communiqué la fédération belge de basket.

La Belgique se doit de remporter cette rencontre de qualifications pour la Coupe du monde 2023 pour conserver une chance de se hisser en phase finale pour la première fois de son histoire. Marlon Makwa par contre n'est plus dans la sélection de Dario Gjergja qui espère une réaction après la défaite en Turquie (86-52) vendredi. La Grèce pourrait se qualifier en cas de victoire contre les Belges conjuguée à un succès de la Serbie face à la Turquie (20h00). Les douze Belgian Lions de Dario Gjergja contre la Grèce sont Manu Lecomte (sans club, mais qui rejoindra Hapoel Eliat après cette fenêtre internationale), Jonathan Tabu (sans club, qui rejoindra Cremona (D2) en Italie), Milan Samardzic (Spirou Charleroi), Retin Obasohan (ASVEL/Fra), Thomas Akyazili (Pinar Karsiyaka/Tur), Alex Libert (Spirou Charleroi), Jean-Marc Mwema (Anvers), Pierre-Antoine Gillet (Ostende), Andy Van Vliet (Bnei Herzliya/Isr), Maxime De Zeeuw (Limburg), Kevin Tumba (Brussels), Ismael Bako (Bologne/Ita). La Lettonie est en tête du groupe I avec 13 unités pour 11 à la Serbie, 2e, et la Grèce 3e, 10 à la Turquie, 4e, et la Belgique, 5e. La Grande-Bretagne ferme la marche (8 pts). Les trois premiers de chacun des quatre groupes de qualifications seront qualifiés pour la Coupe du monde 2023 - avec pas moins de 32 pays - qui se déroulera du 25 août au 10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines. La troisième et dernière fenêtre est prévue en février avec pour les Belgian Lions un déplacement en Grande-Bretagne (le 24) et la réception de la Turquie le 27 février. (Belga)