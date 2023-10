Retour frustrant pour Doncic à Madrid, le Real bat Dallas en match de présaison

Une heure avant le coup d'envoi, une marée de maillots des Mavericks floqués "Doncic 77" s'est massée devant les portes du Palais des sports de la capitale espagnole, témoignant de la popularité toujours intacte de l'arrière de 24 ans, cinq ans après son départ pour les États-Unis. Ils étaient 15.000 spectateurs à assister à la partie.

Les Espagnols qui ont fait la course en tête, grâce à Llull (19 points) et aux trois Français, Vincent Poirier (19 points, 10 rebonds), Guerschon Yabusele (18 points et 9 rebonds) et Fabien Causeur (7 points).

Du côté américain, Tim Hardaway Jr (21 points) a pris les rênes, bien relayé par Josh Green et Grant Williams, et les Mavs sont passés devant juste avant la fin du deuxième quart (71-65).