Ricky Rubio s'engage avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison

L'arrière international, qui avait annoncé au début de l'année qu'il prenait sa retraite de la NBA et quittait les Cleveland Cavaliers, avait décidé de faire une pause dans sa carrière en août dernier "pour prendre soin de (s)a santé mentale".

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche fin 2021, Ricky Rubio avait repris en janvier 2023 après plus d'un an de convalescence. En 2012, Rubio s'était déjà rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Rubio avait débuté sa carrière pro à 14 ans avec Juventut Badalone avant de passer au FC Barcelone avec qui il a gagné l'Euroligue en 2010.

En 2019, la Roja avait remporté le Mondial à Pékin et Rubio avait été sacré MVP (meilleur joueur). Malgré l'élimination de l'Espagne en quart de finale aux JO de Tokyo, il figurait dans le cinq majeur du tournoi. Sous le maillot de la Roja, Rubio compte aussi deux victoires à l'Euro (2009 et 2011), une médaille d'argent olympique à Pékin 2008 et une de bronze à Rio en 2016.