Ricky Rubio va s'entraîner avec le FC Barcelone

"Je voulais vous faire savoir par ces lignes que le moment est venu d'entrer dans la phase finale de mon rétablissement", a indiqué l'Espagnol, 33 ans, sur les réseaux sociaux. "Cela fait des semaines que j'y pense et, après avoir travaillé sur mon esprit et mon corps pendant des semaines, je me vois avec l'envie et la force de voir comment je réagis avec un ballon dans les mains".

L'arrière international espagnol, qui a annoncé au début du mois qu'il prenait sa retraite de la NBA et quittait les Cleveland Cavaliers, avait décidé de faire une pause dans sa carrière en août dernier "pour prendre soin de (s)a santé mentale".