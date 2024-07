Riffa et ses Belges, éliminés de peu en phase de groupes, terminent 9e à Edmonton

L'équipe bahreïnie Riffa et ses joueurs belges ne se sont pas qualifiés pour les quarts de finale du tournoi du World Tour de basket 3x3 d'Edmonton, samedi, au Canada.

Dennis Donkor, Jonas Foerts, Vic Van Oosterwyck et Caspar Augustijnen ont d'abord battu les Barcelona Panthers 20-15 dans le groupe C. Foerts a été le meilleur marqueur de Riffa avec 9 points, devant Donkor (4) Augustijnen (4) et Van Oosterwyck (3).

Riffa a ensuite perdu 21-15 face à la formation mongole d'Oulan Bator. Les 7 points d'Augustijnen, les 6 de Donkor et les 2 de Foerts n'auront pas suffi à qualifier Riffa.