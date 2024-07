Riffa et ses Belges se qualifient pour les quarts de finale à Lanzarote

Dennis Donkor, Jonas Foerts, Caspar Augustijnen et Vic Van Oosterwyck ont débuté par une victoire 21-13 contre les Bosniens de Zivinice. Donkor a inscrit 11 points, Foerts et Van Oosterwyck 4 et Augustijnen 2.

Les joueurs belges de l'équipe bahreïnienne ont enchaîné par un succès 21-16 contre les Américains de Princeton avec encore 11 points de Donkor et 5 de Foerts et Augustijnen. Riffa termine donc en tête du groupe C et affrontera les Autrichiens de Vienne dimanche en quarts de finale.