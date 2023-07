Rik Hemeryck 2e, et Thibeau Spits 3e, sur le podium du Grand Prix

Rik Hemeryck en selle sur Navarro, 2e, et Thibeau Spits avec Calvino II, 3e, sont montés sur le podium du Grand Prix disputé dans le cadre du CSI 4 étoiles de Moerzeke dimanche en Flandre Orientale.

Dans ce barème A 1m60, trois cavaliers seulement ont réussi un sans-faute dans leur premier parcours pour se retrouver en barrage. Les trois cavaliers ont réussi un second parcours parfait mais c'est la Néerlandaise Sanne Thijssen avec Con Quidam (0-43.44) qui s'est montrée la plus rapide devant Hemeryck (0-50.05) et Spits (0-50.64).

Côté belge encore, Thomas de Wit (Tools) 5e, Virginie Thonon (Edgard) 6e, Marine Scauflaire (Hortus d'Hoogpoort) 8e, Jérôme Guéry (Floris TN) 11e et Gudrun Patteet (Sea Coast Enjoy Z), 12e ont été classés.