Rikuya Hoshino et Min Woo Lee se partagent la tête de l'Open d'Australie

Le Japonais Rikuya Hoshino et l'Australien Min Woo Lee se partagent la tête de l'Open d'Australie de golf, tournoi du DP World Tour doté de 1.030.000 euros, après le troisième tour samedi à Sydney.

Lee, vainqueur de l'Australian PGA Championship la semaine dernière, a réalisé un tour en 70 coups, un sous le par, avec quatre birdies, un bogey et un double bogey. Hoshino, deuxième derrière Lee la semaine dernière, a lui rendu une carte de 65 coups, six sous le par, avec quatre birdies et un eagle.

Avant le dernier tour, les deux joueurs comptent un coup d'avance sur un autre duo composé de l'Anglais Alex Fitzpatrick et l'Américain Patrick Rodgers.