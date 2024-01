Rino Vanhooren renonce à se rendre à Gdansk en raison de douleurs dorsales

Vanhooren lutte depuis des années contre une hernie discale jamais totalement guérie. Il était membre du relais masculin. Lors du dernier week-end de Coupe du monde, à Séoul en décembre, il n'a pas pu participer non plus. Lors de la dernière course, l'entraîneur national Ingmar van Riel a aligné Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Warre Van Damme et Enzo Proost. Le quatuor a terminé troisième. Outre Vanhooren, Ward Pétré a dû renoncer à l'épreuve prématurément en raison d'une légère commotion cérébrale.

Dix des onze Belges engagés se rendront en Pologne: Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Stijn Desmet, Adrian Dewagtere, Ward Pétré, Warre et Fré Van Damme, Enzo Proost, Warre Noiron et Aleyandro Rivero Maerschalck.