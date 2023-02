Robbe Beelen 2e de la mass start de la finale de Coupe du monde juniors

Robbe Beelen a signé la meilleure performance belge ce week-end en finale de la Coupe du monde de patinage de vitesse des jeunes, organisée à Inzell en Allemagne. L'étudiant en physiothérapie de 19 ans a pris la 2e place de la "mass start" dans la catégorie des néo-seniors, l'épreuve départ groupé dont le champion olympique de Pékin est un certain Bart Swings. Seul le Français Mathieu Belloir l'a devancé. Le Polonais Piotr Nalecki a pris la 3e place. Le second Belge, Daan van der Elst, s'est classé 5e.

Cinquième place aussi pour la Belgique (Tom Mulder, Finn Turcksin et Laurens Bergé) au classement final de la Coupe du monde du sprint par équipes qui a été enlevé par la Pologne. Samedi, les beklges n'ont terminé que 10e de la finale.

L'Américain de 18 ans Jordan Stolz a été la star du week-end.Il a remporté les 500 et 1.000 m (34.89 et 1:07.82) et la mass start juniors.

Les Mondiaux juniors se dérouleront sur cette même piste de Inzell le week-end prochain.