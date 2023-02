Robert Milkins s'impose en finale

Ce succès au Welsh Open a rapporté à Milkins, 46 ans, 90.000 euros plus 160.000 pour sa victoire au classement final des Bet Victor Series. Il gagne aussi 11 places au ranking mondial et se retrouve 16e. Murphy repart avec 40.000 euros, plus 5.600 pour avoir réalisé un break parfait de 147.

Luca Brecel reste 10e mondial, Ben Mertens est 104e (+10).