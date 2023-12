Robin Hendrix après sa médaille de bronze: "Sans doute le meilleur moment de ma carrière"

Non seulement les observateurs, mais aussi Hendrix lui-même, ont été surpris par sa performance de dimanche. "Dans le meilleur des cas, je comptais sur une place dans les cinq premiers, mais une médaille ne me semblait pas possible", a-t-il déclaré. "J'espérais gagner à l'avenir une médaille aux Championnats d'Europe, mais je ne pensais pas que ce serait cette année. Je n'avais jamais fait partie du top 10 auparavant."

Tout au long du parcours, Hendrix a commencé à croire en ses chances. "Après trois tours, je me sentais encore très frais", a-t-il confié. "J'avais encore beaucoup de jus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire à un très beau résultat. Lorsque nous avons entamé la dernière descente, j'ai su que j'allais monter sur le podium. Avec mes longues jambes, je pouvais assurer cette partie. Je l'ai d'ailleurs prouvé aux championnats de Belgique à Bruxelles. Ma tactique aujourd'hui était de ne jamais trop me mettre dans le rouge en montée et, si nécessaire, de laisser les concurrents courir un peu, pour les rattraper à chaque fois en descente."