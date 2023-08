Robin Hendrix de retour après une année perturbée par son incorporation

"A Budapest, dans un super jour et un peu de chance, atteindre la finale, qui est l'objectif, pourrait être possible. Evidemment ce ne sera pas simple. Le niveau est cette année incroyablement élevé, même en Europe."

Cette année, à 28 ans, le Brabançon flamand a retrouvé la forme et battu son record personnel sur 5000m (13:14.32). "Et je pense que je peux encore l'améliorer de 5 ou 10 secondes, mais ce sera pour l'année prochaine."

Il disputera ses deuxièmes championnats du monde après ceux de Doha en 2019 où il avait été sorti en série (26e en 13:39.69). Il a ensuite connu les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 (33e en séries en 13:57.36). A la grande différence du Qatar, et du Japon, seuls les huit premiers des deux demi-finales entrent en finale en Hongrie. "C'est plus équitable et sans doute plus tactique. Ce serait un avantage que cela n'aille pas trop vite pour moi. Je me suis bien entraîné sur le dernier kilomètre et le dernier tour, j'ai donc une certaine confiance."

Robin Hendrix a longtemps couru au service de Kimeli aujourd'hui ce n'est plus le cas. "Isaac s'est tourné plus vers le 10.000m. Mon niveau s'est bien amélioré et c'est plaisant de se concentrer sur ses propres perfs."

"Au niveau de la chaleur (le thermomètre dépasse les 30°C à Budapest), je me suis bien préparé, j'ai aussi fait du sauna. Sur 5000m, la chaleur n'a pas de toute façon un rôle aussi important que sur 10.000."