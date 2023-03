Robin Hendrix en finale du 3.000m, John Heymans éliminé

Les deux coureurs belges ont fini leur série en septième position. Heymans a terminé la première série, remportée par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (7:56.57), avec un chrono de 7:57.87, lui qui dispose d'un record personnel en 7:42.55. Hendrix a lui couru la seconde série en 7:51.32. Son record personnel est de 7:40.53. Le Serbe Elzan Bibic (7:50.21) a remporté cette course.

Les six premiers de chacune des deux séries et les trois meilleurs chronos restants avancent en finale. Hendrix, qui courait dans la série plus rapide, est repêché au temps, tous comme le Néerlandais Mike Foppen (7:51.61) et le Norvégien Magnus Tuv Myrhe (7:52.47), qui ont fini juste derrière lui.

La finale est programmée dimanche (18h heure belge).