Robin Hendrix reste à quai en séries du 5000m: "J'ai fait un pari et j'ai perdu"

Hendrix, 16e chrono de la saison au départ dans sa course (13:14.32), a expliqué sa tactique qui a surpris. "Je me sentais super bien, malgré la chaleur. Et donc je voulais rester dans le top 5, top 8. Puis, j'ai pris la tête et assuré le tempo pendant plusieurs tour", avant de céder dans le 4e kilomètre irrémédiablement.

"L'idée était de prendre la tête si je me sentais bien. D'assurer le tempo qui n'était pas trop élevé (2:38 du kilomètre). J'étais confortable. J'évitais les bousculades au sein du peloton de cette manière. Mais je n'ai pas su suivre quand il y a eu l'accélération. J'aurais peut-être dû attendre les 4-5 derniers tours pour prendre la tête. J'ai fait un pari et j'ai perdu. En tout cas j'ai fait une course offensive. Je vais en tirer les leçons pour l'avenir."