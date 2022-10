Roger Lespagnard est déçu du départ de Nafi Thiam: "Je lui ai demandé: mais enfin, pourquoi est-ce que tu veux partir ?"

Encore abasourdi et très déçu, Roger Lespagnard a appris la nouvelle les yeux dans les yeux. Mardi après-midi, c’est chez elle que Nafissatou Thiam lui annonce leur séparation. À ce moment-là, c'est l'incompréhension pour son entraîneur, il nous décrit cette conversation : "'Mais enfin, pourquoi est-ce que tu veux partir ?' 'Parce que j'en ai assez, je veux aller autre part'. Je n'ai pas insisté plus longtemps, je lui ai dit : 'ça va, merci beaucoup, je vais te souhaiter une bonne présence dans tes futurs projets que je ne connais pas, est-ce que tu pourras un peu m'expliquer ?'. Elle m'a dit : 'non, je ne sais pas encore très bien'", nous raconte Roger Lespagnard, touché.

Nafi est confiée à Roger dès l’âge de 14 ans, la moitié de sa vie. Aujourd’hui, la Namuroise de 28 ans quitte le club de Liège, forte d’un palmarès exceptionnel à ses côtés. Deux médailles d’or olympique, deux titres mondiaux et deux sacres européens.

"À Roger, je peux seulement dire merci. Pour avoir cru en moi avant tout le monde (moi-même inclus), pour les innombrables heures et les efforts constants pour m’aider à atteindre mes objectifs, pour être resté à côté de moi à chaque étape du chemin", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

À bientôt 76 ans, Roger Lespagnard ratera les prochains objectifs de sa championne : les Championnats du monde d'athlétisme, l’an prochain en Hongrie, et surtout les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

"Comme j'avais dit une fois à Nafi, j'ai fait trois Jeux Olympiques, et je n'ai pas été champion, c'était la quantité. À toi de faire trois Jeux Olympiques, ce sera de la quantité et de la qualité", lui souhaite son ancien entraîneur.

Si Nafi ne lui a pas dévoilé ses plans, Roger la suivra désormais à distances, en continuant sa passion : former de nouveaux jeunes champions.