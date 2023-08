Roger Lespagnard vient à la rescousse de Thomas Carmoy

On se souvient que le triple meilleur entraîneur de l'année en Belgique, encore couronné l'année dernière, s'était vu remercier par la double championne olympique, du monde et d'Europe de l'heptathlon du jour au lendemain, en octobre dernier. Carmoy vient de vivre une situation analogue.

"J'ai été contacté par André Mahy (le coach du coureur de 800m Eliott Crestan) hier (mercredi) parce qu'Eliott et Thomas sont bons amis.", a confié Roger Lespagnard à Belga à son arrivée à l'hôtel de la délégation belge. A 76 ans, le Liégeois n'a pas hésité une seconde. "J'ai dû un peu m'organiser et expliquer cela à mes jeunes athlètes, mais je ne travaille plus."

Lespagnard ne part pas dans l'inconnu. "Pas du tout, je connais Thomas depuis des années. Avec tous les stages qu'on a effectués à l'étranger. Je connais très bien Marc Muryn et j'ai été moi-même sauteur en hauteur. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler. Mais il n'y aura aucun souci. La qualification est fixée à 2m30, mais je pense que 2m28 sera suffisant pour entrer en finale."