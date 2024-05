Rome/100 m: Marcell Jacobs en 10:07 pour son retour à la maison

L'Italien s'est imposé lors du Sprint Festival devant ses deux compatriotes Ali Chituru (10:11) et Matteo Melluzzo (10:13).

Il avait bouclé son premier 100 m de la saison le 27 avril dernier en Floride en 10 sec 11/100e.

"J'ai fait quelques erreurs au départ, je suis parti trop lentement par rapport à ce que je sais faire. Si j'avais réussi le départ que j'ai fait à l'échauffement, cela aurait donné une belle course", a expliqué Jacobs qui s'entraîne depuis l'an dernier aux Etats-Unis.

"Il y a des choses à améliorer dans mon départ, mais je suis content de ce que j'ai fait sur la deuxième partie de la course. Je vais me concentrer à l'entraînement sur mon départ pour les prochaines courses", a poursuivi le double champion olympique de Tokyo (100 m et relais 4x100 m).