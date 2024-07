Roos Vanotterdijk nagera les demies du 100m dos lundi soir : "Je veux avant tout m'amuser"

Vanotterdijk a échoué à six centièmes de son record de Belgique, mais elle n'était pas préoccupée. "Je ne me fixe pas d'objectifs ou de temps à l'avance. Le plus important, c'est de s'amuser et ensuite, parfois, de belles choses peuvent en découler."

Vanotterdijk sera de nouveau en lice lundi soir à 20h57, avec un ticket pour la finale en jeu. "Il y aura encore plus d'adrénaline à ce moment-là. Nous verrons si je peux aller encore plus vite, même si j'ai l'impression d'avoir atteint mes limites. On ne peut pas nager 'à l'aise' le matin, car on risque alors de ne pas atteindre les demi-finales. Mais j'ai hâte d'être ce soir".